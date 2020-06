Neusser Straße in Kaarst : „Paradebeispiel für realitätsfremde Politik“

Kaarst Auf Antrag der SPD wurde eine Entscheidung zur Situation auf der Neusser Straße verschoben. Das ist für die betroffenen Bürger unbefriedigend – zumal die Politik sie zuvor im Ausschuss rund drei Stunden schmoren ließ.

Nicht nur das lange Warten, sondern auch das Ergebnis der Diskussion war für die Anwesenden Gewerbetreibenden unbefriedigend. „Wir sind schon enttäuscht“, sagt Dalia Elefteriadis, die mit ihrem Ehemann Apostolos das Kiosk betreibt. Die CDU hatte einen Antrag gestellt, vor dem Kiosk und der Apotheke zwei bis drei Kurzzeitparkplätze einzurichten, um Kunden das Halten vor den Geschäften zu ermöglichen. Die Verwaltung hatte dagegen vorgeschlagen, die Parkplätze auf der Rathausstraße auf die andere Straßenseite zu verlegen und daraus Kurzzeitparkplätze zu machen sowie die Parkplätze gegenüber des Kiosk vor dem Rewe-Markt ebenfalls als Kurzzeitparkplätze auszuweisen. Darüber wurde teilweise hitzig diskutiert. Lars Christoph (CDU) wiederholte seine Kritik an den Vorschlägen der Verwaltung und verwies auf eine Liste mit 800 Unterschriften, die nicht in der Sitzungsvorlage auftauchte. Anja Rüdiger (UWG) und Claude Köppe (Die Grünen) begrüßten den Vorschlag der Verwaltung zumindest für die Rathausstraße. Ingo Kotzian (CDU) sprach dann Klartext: „Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie realitätsfern Politik in Kaarst ist. Das Thema interessiert ganz viele Bürger, auf der Neusser Straße sind elf oder zwölf Parkplätze weggefallen. Den Gewerbetreibenden fällt die Geschäftsgrundlage weg“, sagte er. Gleichzeitig schlug er vor, den Blick auf das Neusser Stadtgebiet zu richten, wo der Fahrradstreifen an mehreren Stellen mit Bushaltestellen verschmilzt. Nicht nur Kunden, sondern auch der Lieferverkehr leidet unter der Situation.