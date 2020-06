Kaarst sucht engagierte Bürger : Wettbewerb für privat gepflegte Grünflächen

So sieht ein gepflegter Pflanzkübel in der Stadt Kaarst aus. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Der Baubetriebshof hat mit der Pflege der städtischen Grünflächen viel zu tun: Bewässern, schneiden, pflanzen. Seit nunmehr zwei Jahren erhält er aber Hilfe von der Bürgerschaft. So auch in diesem Jahr. Die Stadt Kaarst sucht wieder die schönste, privat gepflegte, städtische Grünfläche. Das können beispielsweise Pflanzkübel, Baumscheiben oder andere Grünflächen sein, deren Pflege von engagierten Bürgern übernommen werden.

Im vergangenen Jahr wurden fünf Gewinner ausgezeichnet. Bewerber aus den letzten Jahren dürfen sich in diesem Jahr mit einer anderen Grünfläche erneut bewerben.

Wer an dem Grünflächen-Pflegewettbewerb teilnehmen möchte, kann sich bis zum 31. August mit einem Foto der betreffenden Fläche sowie Ortsangabe per Mail anmelden oder jemanden vorschlagen. Kontakt: martina.muench-wodtke@kaarst.de. Die Auswertung und Prämierung besonders gut gepflegter Flächen erfolgt durch Mitglieder des BUNA und wird anschließend bekanntgegeben. Sabine Kühl, Vorsitzende des Bau- und Umweltausschusses und Mitglied der Jury für den Wettbewerb, ist bereits gespannt auf die diesjährigen Vorschläge: „Das Ziel dieses Wettbewerbs ist es, die Pflege der Grünflächen durch die engagierten Bürger sichtbar zu machen und wertzuschätzen. Hierbei ist es unwichtig, ob es sich um eine kleine oder eine große Fläche handelt“, sagt sie.

Das einzige, was zählt sei die Bereitschaft, sich zu engagieren. Kühl: „Ich freue mich deshalb darauf, in diesem Jahr wieder viele neue Grünflächen zu entdecken und die kreative Bepflanzung auszuzeichnen.“ Ralf Stübben, Leiter des Baubetriebshofes, freut sich ebenfalls über das bürgerschaftliche Engagement: „Für meine Mitarbeiter ist das eine spürbare Erleichterung und wir alle freuen uns natürlich, wenn die Grünflächen in voller Blütenpracht stehen.“