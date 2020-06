Gesamtschule Büttgen : Brodka-Glaeser entschuldigt sich nach Vorwürfen

Die Gesamtschule in Büttgen. Foto: Anja Tinter

Büttgen Nach ihren Aussagen über die Gesamtschule Kaarst-Büttgen entschuldigt sich Tatjana Brodka-Glaeser offiziell. „Dass ich im Rahmen des Pressegesprächs von einem vermeintlichen Drogenproblem gesprochen habe, tut mir leid. Hier habe ich in einem emotionalen Moment eine unbedachte und falsche Aussage getroffen. Dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen“, teilt Brodka-Glaeser in einem persönlichen Schreiben mit.

Die CDU, für die Brodka-Glaeser in dem Wahlkreis in Büttgen antritt, in dem die neue Gesamtschule gebaut wird, nimmt auch Stellung zu den Aussagen und hat sich in einem Brief auch an die Schulleitung und die Eltern der Schüler gewandt. Die Christdemokraten bedauern, dass es durch die Äußerungen ihrer Ratskandidatin zu großem Ärger und verständlichen Irritation bei der Schulgemeinde gekommen ist, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir schätzen die engagierte Arbeit, die an der Gesamtschule geleistet wird, erklärt der CDU-Vorsitzende Lars Christoph: „Das Engagement ist sehr erfolgreich und führt zu einem positiven Erscheinungsbild der Gesamtschule. Mit dem Neubau am Riskeskirchweg wird sich die Attraktivität der Schule weiter erhöhen.“ Am Donnerstag wird im Stadtrat der nächste Schritt in Richtung Neubau gemacht, dann steht die Vergabeentscheidung für den Bau an. „Wir sind sehr froh, dass der Rat am Donnerstag die Vergabeentscheidung treffen wird. Die Gesamtschule kann auch weiterhin auf die volle Unterstützung der CDU bei ihrer weiteren Entwicklung zählen“, so Christoph weiter.

Im Hinblick auf die von den Anwohnern kritisierte Verkehrsführung werde sich die CDU in Zukunft einsetzen, um ein schlüssiges Konzept zu entwickeln. Dazu sollen erneut Gespräche mit den Anwohnern geführt werden.

