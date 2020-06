Skaterhockey : Crash Eagles richten auch 2021 Europacup der U16 aus

Kaarst Neuer Termin: 14. bis 16. Mai in der Kaarster Stadtparkhalle.

(sit) Die Internationale Inline Skater Hockey Federation (IISHF) hat alle Europapokale 2020 auf das nächste Jahr verlegt. Das Präsidium bestätigte gleichzeitig, dass alle qualifizierten Mannschaften eine Garantie zur Teilnahme 2021 haben. Es gelten die Altersgrenzen und Bestimmungen von 2020. Wichtig: Die Crash Eagles Kaarst bleiben Ausrichter des Europapokals in der Altersklasse U16. Das Turnier findet nun vom 14. bis 16. Mai in der Kaarster Stadtparkhalle statt. Weitere Championate mit Beteiligung der Adler: Europacup U13 in Krefeld (4. bis 6. Juni 2021); Europacup U19 in Rossemaison (noch kein neuer Termin festgelegt); Europacup Männer in Rossemaison (noch kein neuer Termin festgelegt).