Kaarster sammeln Schuhkartons : Sammelaktion für Bedürftige geht in die Schlussphase

Kaarst Kaarst (seeg) Noch machen sich die ehrenamtlichen Helfer um Ursula Baum, Vorsitzende des Vereins „Kaarster helfen“, keine großen Sorgen. Dabei sind für die alljährliche Spendenaktion für bedürftige Kaarster erst 170 Schuhkartons abgegeben worden. Bis zum 30. November wird weiter gesammelt, und rund 400 Schuhkartons werden benötigt, damit alle Bedürftigen im Stadtgebiet etwas abbekommen.

Was man beachten muss, erklärt Ursula Baum: „Einfach einen Schuhkarton zur Hand nehmen, mit Gebäck, Schokolade, Kaffee, einem Schal oder Mütze, einem Duschgel, Kuchen, Socken oder etwas Weihnachtsschmuck befüllen, dann das Geschenkpapier, Dekoband und eine Weihnachtsgrußkarte in den Karton hineinlegen und mit Mann oder Frau kennzeichnen, fertig. Der kleine Aufwand zeigt den Beschenkten, dass man sie zu den Feiertagen nicht vergessen hat.“ Anders als in Neuss, wo die Spender in den Paketen Müll hinterließen, sind die Kartons in Kaarst „liebevoll“ gepackt, so Baum. „Wir hatten auch schonmal stinkende Socken dabei, aber eigentlich kommt so etwas nicht vor“, sagt sie. Die Ehrenamtler prüfen jedes Paket, um diese „Müllentsorgung“ zu verhindern. In Neuss wurden im vergangenen Jahr defekte Elektroartikel, zerrissene Strumpfhosen oder abgelaufene Lebensmittel in den Hilfspaketen gefunden. Die Aktion in Kaarst läuft in Kooperation mit der Stadtverwaltung, der evangelischen sowie der katholischen Kirche und acht Unternehmen bereits zum fünften Mal.