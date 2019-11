„Kaarster for Future“ : Kritik an Arbeitskreis Klimaschutz

Kritik an Arbeitskreis Klimaschutz

„Kaarster for Future“

Kaarst Die Initiative „Kaarster for Future“ hat Kritik an der Einrichtung des Arbeitskreises Klimaschutz geübt, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt.

„Der Beschluss, die Bürgerinnen und Bürger von den Sitzungen auszuschließen, ist ein großer Fehler. Wenn Klimaschutz gelingen soll, müssen die Menschen als Partner ernst genommen werden und in die Entwicklung von Lösungen einbezogen werden“, erklärt Werner Kindsmüller von der Initiative. Auf dem Klimaaktionstag am 20. September seien rund 100 Vorschläge zu konkreten Maßnahmen im Hinblick auf den Klimaschutz in Kaarst erarbeitet worden. Kindsmüller fordert, die Beratungen öffentlich zu machen. Weiterhin schreibt Kindsmüller, dass der Arbeitskreis „mit der Mehrheit von CDU und FDP gefasst“ wurde.