Im „Büttgener Treff“ : Polizei klärt über Maschen von Enkeltrick-Betrügern auf

Büttgen Die Kriminalpolizei hat Senioren bei einer Veranstaltung im „Büttger Treff“ über die Arbeit von Trick-Betrügern informiert. Das Publikum war überwiegend weiblich.

Der voll besetzte Saal des „Büttgener Treffs“ ließ erahnen, dass das Thema Enkeltrick, Gefahren an der Haustür und im nahen Umfeld bei den überwiegend weiblichen Senioren auf großes Interesse stößt. Die Veranstaltung der Polizei informierte umfassend und mit vielen Tipps. Zwei Damen berichteten, wie sie beinahe Opfer des Enkeltricks wurden, aber rechtzeitig schalteten. In einem Fall gab sich der Anrufer als Verwandter aus, aber die Dame wusste sofort: Diese Stimme kenne ich nicht. Und das tat das einzige Richtige: auflegen. Im anderen Fall meldete sich die Angerufene mit ihrem Vor- und Zunamen, so dass sie sofort mit „Tante Else“ angesprochen wurde. Aber auch hier wurde die Stimme als „komisch“ erkannt. „Wieso sprichst du so anders?“, wollte die Angerufene wissen. „Weil ich einen Frosch im Hals habe“, antwortete der Täter frech und daraufhin sagte ihm die „Tante“ auf den Kopf zu, dass er nicht der sei, für der er sich ausgebe und beendete das Gespräch.