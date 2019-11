Umweltausschuss in Kaarst : Gebühren im Stadtgebiet bleiben konstant

Umweltausschuss in Kaarst

In Kaarst werden die Gebühren für die Müll- oder Abwasserentsorgung im kommenden Jahr nicht erhöht. Foto: dpa

Kaarst Für das Jahr 2020 sind keine Erhöhungen für die Kaarster Bürger vorgesehen.

Die Zeiten, wo im Bau- und Umweltauschuss erbittert über die Abfallentsorgungs- und andere Gebühren gestritten wurde, scheinen nun erst einmal vorbei zu sein. Das dürfte vor allem folgenden Grund haben: Während die Mieten in Kaarst immer weiter steigen, bleiben die Gebühren auf konstantem Niveau. Die gute Nachricht für alle Kaarster Bürgerinnen und Bürger: Egal, ob Straßenreinigung-, Abfallentsorgungs- oder Abwassergebühren: Für 2020 wird es keine Gebührenerhöhungen geben.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass auch in den darauffolgenden Jahren Entnahmen aus dem Sonderpostenbestand erforderlich sein werden. Die Laufzeit des bestehenden Abfallentsorgungsvertrages endet zum 31. Dezember 2022. Weiterhin geht die Verwaltung davon aus, dass Unterdeckungen durch den Sonderpostenbestand ausgeglichen werden können. Anders ausgedrückt: Die Abfallgebühren können mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht nur im nächsten, sondern auch in den beiden darauffolgenden Jahren auf dem jetzigen Niveau gehalten werden.

Die Straßenreinigungsgebühren sind keine große Belastung bei Gebühren zwischen 1,11 und 3,44 Euro pro laufendem Meter Straßenfront. Wer ein Haus mit einer Grundstücksbreite von zehn Metern in einer Straße, die überwiegend dem Anliegerverkehr dient, besitzt, muss 12,30 Euro pro Jahr bezahlen – in 2019, aber auch in 2020.