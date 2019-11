Holzbüttgen : Einbrecher hebeln Terassentür in Holzbüttgen auf

Einbrecher hebeln Terassentür in Holzbüttgen auf

Holzbüttgen Einbrecher waren am Mittwoch auf der Bismarckstraße in Holzbüttgen unterwegs. Die Täter verschafften sich unerlaubten Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Hebelspuren an der Terrassentür deuten darauf hin, wie die Einbrecher ins Haus gelangten. Sie entkamen mit Geld. Die Tatzeit lag ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 17 und 20 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Autos oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.