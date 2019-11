Vorst und Driesch : Deutsche Glasfaser lotet Interesse von Kunden aus

Vorst/Driesch Die privaten Haushalte in Vorst und Driesch könnten schon bald mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden. Die Deutsche Glasfaser plant, im Januar eine Abfrage unter den potenziellen Kunden zu starten.

Sollten sich genügend Haushalte bereit erklären, das Angebot der Deutschen Glasfaser anzunehmen, wird mit dem Ausbau begonnen. Dann werden Glasfaserkabel verlegt, an die die Haushalte angeschlossen werden. Den Ausbau finanziert die Deutsche Glasfaser und holt sich das Geld über die Verträge mit den Kunden zurück. Für die Haushalte gibt es einen Vorteil: Sie binden sich bei Unterschrift ein Jahr lang an das Unternehmen und sind dann frei in ihrer Wahl des Anbieters. Der kostenlose Hausanschluss bleibt bestehen. Die Deutsche Glasfaser bietet dabei unterschiedliche Bandbreiten bis 1000 Megabit pro Sekunde. Je höher die Übertragungsrate sein soll, desto höher werden natürlich die Kosten pro Haushalt. In der kommenden Woche lädt die Stadt zu einem „Multiplikatoren-Abend“, um das Angebot in den Ortsteilen bekannt zu machen.