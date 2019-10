Weihnachts-Aktion : Schuhkartons für bedürftige Kaarster

Kaarst Bereits zum fünften Mal werden Weihnachts-Schuhkartons für sozial schwache Menschen gesammelt.

Wie viel Nächstenliebe passt in einen Schuhkarton? Fest steht, dass es in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge die Weihnachts-Schuhkarton-Aktion geben wird. Dahinter stehen die katholische und die evangelische Kirche, der Verein „Kaarster helfen“ und die Stadt Kaarst. Die Kartons können vom 2. bis zum 30. November in den vier großen Ortsteilen abgegeben werden.

Weihnachtsaktion in Kaarst : Schuhkarton-Aktion läuft schleppend an – „Schnee wäre schön“

Abgabestellen sind in Kaarst unter anderem bei Rewe Röttcher um in Fischer’s Lagerhaus, in Holzbüttgen bei „Paul kocht“, in Vorst bei „Döner Time“ und in Büttgen bei Baustoffe Küppers. Übrigens: Für die Kinder wird es auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtswunschbaum-Aktion geben.