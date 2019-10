Bundestagsabgeordneter zu Gast : Oliver Krischer, MdB der Grünen, kritisiert in Kaarst das Klimapapier

Kaarst Der Bundestagsabgeordnete war zu einem Diskussionsabend bei den Kaarster Grünen zu Gast.

Hoher Besuch für die Kaarster Grünen: Der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer war in der Geschäftsstelle an der Martinusstraße zu Gast. Nach einer Einleitung über die Notwendigkeit für effektiven Klimaschutz in Zeiten der Klimakrise kam Oliver Krischer auf das enttäuschende Klimapapier der Bundesregierung zu sprechen. An einigen wichtigen Punkten machte er klar, welche Maßnahmen die Grünen auf Bundesebene für nötig halten, um rechtzeitigen, effektiven Klimaschutz noch möglich zu machen. Eines der Hauptproblem; trotz des geplanten Ausstiegs aus der Kohleförderung stehe die Bunderegierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiterhin auf der Bremse. Krischer kritisierte zudem das inkonsequente Vorgehen bei der Verkehrswende, bei dem zwar Geld in die Elektromobilität investiert werde, besonders große, CO2-ungünstige Firmenwagen aber weiterhin die größten Subventionen über Steuererleichterungen bekämen. Verursacher von mehr klimaschädlichen Gasen sollten auch selbst mehr zahlen müssen.