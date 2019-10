Umrüstung erfolgt in den Herbstferien : LED-Flutlicht für Kaarster Sportanlagen

Kaarst Die Masten auf den drei großen Sportanlagen im Stadtgebiet werden in den Herbstferien umgerüstet.

Licht an für die neue LED-Technik auf den großen Kaarster Sportanlagen: Anfang der Woche wurde damit begonnen, die Flutlichtmasten am Kaarster See umzurüsten. Mit der neuen LED-Technik wird der Energieverbrauch um 75 Prozent gesenkt. Die Masten auf dem Naturrasenplatz sind bereits umgerüstet, in dieser Woche sollen die Arbeiten an den beiden Kunstrasenplätzen abgeschlossen werden. „Danach geht es nahtlos in Büttgen und in Vorst weiter“, sagt Uwe Schnielke, Leiter des Bereichs Tiefbau. Bis Ende der Herbstferien sollen alle drei Standorte umgerüstet sein, wenn es die Witterung zulässt.