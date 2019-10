VfR Büttgen : Ein Mannschaftsabend mit Berti Vogts

Kaarst Der Welt- und Europameister hat den Spielern des VfR Büttgen im Bürgerkeller viele Anekdoten erzählt.

Mannschaftsabende haben immer ihren besonderen Reiz. Doch was die erste Mannschaft des VfR Büttgen nun erlebte, werden die Spieler, Trainer und Betreuer so schnell nicht vergessen. Die deutsche Fußball-Legende Berti Vogts besuchte die Kreisliga-Mannschaft im Bürgerkeller in Kaarst. Gemeinsam mit seinem alten Sozius Dieter Kirchhartz hatte er die Mannschaft eingeladen und teilte den Anwesenden seine Erfahrungen mit und erzählte viele Anekdoten aus seinem bewegten Fußballer- und Trainerleben.