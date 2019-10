Kurioser Diebstahl in Kaarst : Maskierter Unbekannter klaut Bayer-Leverkusen-Fahne aus Hofeinfahrt

Foto: Michael Scholten Einen Diebstahl wie den in Kaarst hat die Polizei wohl noch nicht so oft erlebt.

Kaarst Einen solchen Diebstahl erlebt auch die Polizei nicht alle Tage. Ein maskierter Unbekannter hat gegen 4 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Fahne des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen an der Straße „Lange Hecke“ in Kaarst geklaut.

Der Diebstahl wurde erst am Montagabend angezeigt. Ein Zeuge habe beobachtet, dass ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann die Fahne von einem Mast aus einer Hofeinfahrt entfernt und gestohlen habe. Der Verdächtige soll eine auffallend schmale Statur haben und schwarz gekleidet sein. Im oberen Bereich der geklauten Fahne steht in schwarz „Bayer Leverkusen“, in der Mitte ist das Vereinswappen abgebildet und im unteren Bereich ist die Skyline von Leverkusen zu erkennen. Bei der Fahne soll es sich um eine Sonderanfertigung handeln.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl, zum Verbleib der Fahne oder zum mutmaßlichen Täter machen können, werden um einen Anruf beim Kriminalkommissariat in Kaarst unter der Nummer 02131 3000 gebeten.

(NGZ)