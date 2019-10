Sportpark in Büttgen : Tespo-Chef sucht Gastronom mit Herz

Büttgen Jürgen Sarrazin will mit einem neuen Konzept ein junges Team anlocken, um das Restaurant wiederzubeleben.

Sarrazin versuchte bis heute, neue Pächter zu finden. Doch diese Aufgabe erwies sich als zu schwierig. Zum einen, weil gutes Personal rar ist, zum anderen, weil die Arbeitszeiten in der Gastronomie viele davor abschrecken, überhaupt in diesem Bereich eine Ausbildung zu machen. Zwar waren einige Interessenten bei Sarrazin vorstellig, doch sie boten nicht das an, was sich der Inhaber vorstellt: Eine Á-la-carte-Gastronomie, die vor allem für die Hotelgäste sehr wichtig sei, wie Sarrazin erklärt. „Im Moment bekommen unsere Gäste nur die Snacks aus dem Bistro, das ist auf Dauer keine zufriedenstellende Küche“, sagt Sarrazin. Über die Bewertungen im Internet macht sich die fehlende Küche bemerkbar, klagt Sarrazin. Nun will er dem Restaurant mit einem neuen Konzept neues Leben einhauchen – für die Tespo selbst und für den Kaarster Stadtteil Büttgen. „Ich werde oft darauf angesprochen, dass es in Büttgen kein Restaurant mehr gibt“, meint er. Seine Idee: Er würde für ein junges, engagiertes Team vorerst auf eine Pacht verzichten. Sarrazin: „Ich möchte nicht mehr verpachten, denn dann habe ich keinen Einfluss und stehe in ein oder zwei Jahren vor dem gleichen Problem wie jetzt.“ Es müsse doch Leute geben, die sich in dem Gastronomiebereich selbstständig machen wollen, denen aber das Kapital fehlt, ist Sarrazin überzeugt. Also würde er einem neuen Team Räumlichkeiten und Kapital sowie sein kaufmännisches Know-how zur Verfügung stellen.