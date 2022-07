Bade-Wetter : Kaarster See ist für einen Besucher-Ansturm gerüstet

Je höher die Temperaturen, desto voller ist es am Kaarster See – am Wochenende könnten also viele Besucher dorthin strömen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Wenn die große Hitzewelle kommt, rechnen die Kreiswerke mit einem Ansturm auf den Kaarster See. Doch die Vorbereitung auf die Besuchermassen steht.

Wackelt der 18. Juni? Diese auf den ersten Blick etwas seltsame Frage macht erst Sinn, wenn sie in den Kontext eingebettet wird. Denn an jenem Tag wurden am Kaarster See insgesamt rund 5700 Badegäste begrüßt. Bislang Rekord in diesem Jahr! Doch beim Blick auf die angekündigte Hitzewelle für das kommende Wochenende – ein amerikanisches Wettermodell prognostiziert bis zu 45 Grad in Nordrhein-Westfalen – könnte dieser bisherige Bestwert durchaus ins Wanken geraten.