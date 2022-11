Selbsttötung am Bahnhof : Notfalleinsatz in Büttgen legt Zugverkehr lahm

Der Bahnverkehr in Büttgen war am Montagnachmittag massiv gestört. Foto: Frank Kirschstein

Büttgen Aufgrund eines Notfalls war der Zugverkehr am Büttgener Bahnhof in beide Richtungen am Montag von 14 bis 17 Uhr beeinträchtigt. Ein Großaufgebot der Polizei war zwischenzeitlich vor Ort, wie Polizeisprecherin Claudia Suthor bestätigt.

Die Züge warten laut Info der Deutschen Bahn am nächstgelegenen Bahnhof. Bis zum späten Nachmittag gab es bereits zahlreiche Verspätungen, sowohl in Fahrtrichtung Neuss als auch in Richtung Korschenbroich und Mönchengladbach. Betroffen sind die Linien S8, S13 und RE4.

Die Züge wurden in beide Richtungen zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Düsseldorf-Bilk ohne Zwischenhalt umgeleitet. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet worden. Grund für den rund dreistündigen Einsatz war vermutlich ein Todesfall auf der Strecke. Erste Hinweise deuten für die Polizei darauf hin, dass es sich um eine Selbsttötung gehandelt haben könnte. Nach Angaben der Deutschen Bahn war der Notfalleinsatz gegen 17 Uhr beendet, die Züge würden seitdem wieder an den geplanten Haltestellen halten. Allerdings könne es in Folge des Einsatzes teilweise noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen.