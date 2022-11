Neuer Vorstand gesucht : Kfd Büttgen droht die Auflösung

Büttgen Die Suche nach freiwilligen Frauen, die Vorstandsarbeit für die kfd Büttgen übernehmen wollen, gestaltet sich als schwierig. Der aktuelle Vorstand ist verzweifelt.

Wenn nicht, könnte per Abstimmung der Anschluss an eine andere kfd-Gruppe im Pfarrverband beschlossen werden, die zur Aufnahme natürlich bereit sein müsste. Kommt das alles nicht zustande, wird die kfd Büttgen aufgelöst. Der amtierende Vorstand hatte sein Ausscheiden aus dem Amt lange im Vorfeld angekündigt und seit 2019 nichts unversucht gelassen, um jüngere Frauen für die Arbeit der kfd zu begeistern: „Wir haben bei Aktionen in der Kita St. Aldegundis versucht, junge Mütter kennenzulernen und zu aktivieren, wir haben Kindergottesdienste gestaltet, bei Pfarrfesten und im Karneval Kontakt gesucht und Infoabende veranstaltet – es gab einfach keine Resonanz“, beklagt Hübers.