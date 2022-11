Fahrten nur zwischen Xanten und Rheinberg möglich : Erneut Zugausfälle auf der Linie RB 31

Xanten/Rheinberg Wegen eines unbesetzten Stellwerks müssen sich Fahrgäste auf der Linie RB 31 wieder auf Einschränkungen einstellen. Der Niederrheiner fährt am Freitag bis Samstagmorgen nur zwischen Xanten und Rheinberg.

Auf der Linie RB 31 „Der Niederrheiner“ gibt es am Freitagabend bis Samstagmorgen erneut Einschränkungen im Zugverkehr. Wie die Rhein-Ruhr-Bahn mitteilt, sei erneut ein unbesetztes Stellwerk der DB Netz AG für die Zugausfälle verantwortlich. Demnach waren am Freitag zwischen zwischen 12 und 18 Uhr nur Fahrten zwischen Xanten und Rheinberg möglich. Ab Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 6.30 Uhr, ist das nochmals der Fall.

Fahrgäste, die weiter Richtung Duisburg fahren wollen, müssen ab Rheinberg also auf Ersatzbusse ausweichen. Gleiches gilt für alle Pendler, die von Duisburg nach Rheinberg unterwegs sind. Laut Angaben der Rhein-Ruhr-Bahn werde schnellstmöglich an der Einrichtung eines Schienenersatzverkehres zwischen Rheinberg und Duisburg Hauptbahnhof gearbeitet.

Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sollen sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0203 6688 9477 melden. In den Zügen der Rhein-Ruhr-Bahn gilt die Verpflichtung für die Fahrgäste, eine medizinische Maske zu tragen. Diese Pflicht gilt auch in den Ersatzbussen. Weitere Informationen unter