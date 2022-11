Gesellschaft Carolus Kaarst : Ein Blick in die Nordkanal-Historie

Kaarst Eine von vier Stelen der Gesellschaft Carolus wurde jetzt feierlich enthüllt – sie soll auch als Zeitvertreib für alle, die auf die Bahn warten, dienen.

(barni) Am Endhaltepunkt der Regiobahn gab es am Donnerstag Weckmänner, Streuselkuchen und Getränke, und das nicht ohne Grund: Eine von vier Stelen der Gesellschaft Carolus wurde feierlich enthüllt. Sie informiert über die Geschichte des Nordkanals. Produziert worden sind die Tafeln von der Firma Vangenhassend, die unter anderem Beschilderungen für Flughäfen in aller Welt herstellt – und die ihren Sitz in Holzbüttgen an der Gümpgesbrücke hat.