Januar-Programm in Kaarst : Kinostart mit „West Side Story“ und Klimaanlage

Kaarst Der erste Kinotag des neuen Jahres wird gleich mal zum Stresstest für Klaus Stevens. Am Mittwoch muss der Organisator den Projektor neu verkabeln und dann noch den ersten Film „West Side Story“ überspielen, der um 17 und um 20.15 Uhr im Albert-Einstein-Forum gezeigt wird.

Hintergrund ist der Einbau der neuen Klimaanlage, mit dem am Dienstag begonnen wurde. Binnen anderthalb Tagen muss die neue Anlage eingebaut und funktionsfähig sein. „Das wird knapp, aber mir wurde zugesichert, dass die Anlage am Mittwoch drin ist“, so Stevens: „Das wird ein stressiger erster Kinotag.“ Da der erste Mittwoch im Monat auch immer ein Seniorenkinotag ist, gibt es bereits ab 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen zu ermäßigten Preisen im Kunstcafé Einblick (Alte Heerstraße 16).

Das Jahresprogramm beginnt mit dem Remake des Musical-Klassikers „West Side Story“. Darin wird die Geschichte zweier in New York rivalisierender Gangs in den 1950er Jahren erzählt. Die einheimischen Jets wollen ihr Revier gegen die Sharks, zugewanderte Puerto Ricaner, verteidigen. Die Situation eskaliert, als sich Jets-Mitglied Tony in Maria, Schwester von Sharks-Anführer Bernardo, verliebt. Im Januar laufen drei weitere Filme. So wird am 12. Januar „Monte Verità – Der Rausch der Freiheit“ (17 und 20 Uhr) gezeigt, eine Woche später (19. Januar) steht „House of Gucci“ (17 und 20.15 Uhr) auf dem Programm. Am 26. Januar wird der Film „Notre Dame – Die Liebe ist eine Baustelle“ ausgestrahlt.