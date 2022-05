Fllüchtlingshilfe Langenfeld : Rex-Kino lädt Flüchtlinge ein

Langenfeld Geflüchtete, ukrainische Familien haben jetzt das Rex-Kino besucht. Die Schauplatz Langenfeld GmbH (Betreiber des Kinos) und der Langenfelder Verein Flüchtlingshilfe haben den Filmtag organisiert.

(og) „Von der Idee, geflüchteten Kindern ein paar Stunden Spaß im Kino zu bereiten, waren alle Beteiligten sofort begeistert“, berichtet Schauplatz- und Kino-Chef Georg Huff. „Im Filmverleih entdeckte ich den ukrainischen Animationsfilm ,Clara und der der magische Drache‘ und mit der hiesigen Flüchtlingsinitiative kooperieren wir bereits seit Jahren“, erklärt Huff. Denn seit 2016, als syrische Flüchtlinge in Langenfeld ankamen, nutzt die Flüchtlingshilfe die Räume im Schaustall regelmäßig. „Film ab“ hieß es also für die ukrainischen Familien. Mehr als 100 Filmfreunde erlebten die Abenteuer von Clara, die zusammen mit drei Affen in einer Feenwelt lebt, die von Zwergen, Drachen und Zauberern bewohnt wird.