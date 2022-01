Corona im Rhein-Kreis Neuss : Corona: Was Positiv-Getestete wissen und beachten müssen

Corona: Was Positiv-Getestete wissen und beachten müssen

Rhein-Kreis Seit knapp einem Jahr leitet Barbara Albrecht das Kreisgesundheitsamt. Angesichts der Infektionszahlen und der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus gibt sie Tipps zum richtigen Verhalten. Ein Überblick.

Was ist bei einem positiven Schnelltest zu machen? Barbara Albrecht: „Personen mit einem positiven Antigen-Schnelltest sollten schnellstmöglich einen PCR-Test machen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses begeben sie sich in Quarantäne. Ungeimpfte Personen, die bei ihnen mit im Haushalt leben, bleiben ebenfalls bis zum Vorliegen des Testergebnisses zu Hause. Auch bei einem positiven Selbsttest ist ein PCR-Test erforderlich. In diesem Fall gilt die Quarantäne nur für die Person, die den positiven Selbsttest hatte.“