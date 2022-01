Transporter in Kaarst aufgebrochen : Werkzeug-Diebe ab Freitag vor Gericht

Kaarst/Düsseldorf Nach einer Serie von Werkzeug-Diebstählen müssen sich ab kommenden Freitag (7. Januar) zwei Männer aus Mazedonien und Rumänien vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten.

„Die Täter waren laut Anklage nicht nur in Kaarst und Düsseldorf, sondern auch in Langenfeld, Monheim, Bergkamen, Köln, Bonn, Leverkusen, Bocholt, Duisburg und Dinslaken aktiv“, erklärt Gerichtssprecherin Bianca Walther auf Anfrage unserer Redaktion. Die Masche der Angeklagten soll dabei immer ähnlich gewesen sein: Entweder brachen die Männer so wie in Kaarst nachts Transporter auf oder sie mieteten bei Verleih-Firmen oder Baumärkten Arbeitsgeräte aus und brachten sie nicht wieder zurück. Dabei sollen sie laut Polizei gefälschte Papiere und Alias-Namen (falsche Namensangabe beim Ausleihen der Geräte, Anm. d. Red.) genutzt haben.