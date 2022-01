Veranstaltungen in Kaarst : Kulturamt hofft auf besseres Jahr 2022

Kaarst Für das Jahr 2022 hat die Stadt ein vielfältiges Angebot auf die Beine gestellt. Mehr als 70 Veranstaltungen sind in Planung. Am Donnerstag geht es mit einem Auftritt der „Schlachtplatte“ los.

(seeg) Das vergangene Jahr war für die Kaarster Kulturlandschaft aufgrund der Corona-Pandemie mit einer langen Zwangspause ein schwieriges, doch nun blicken die Verantwortlichen positiv in die Zukunft. Für Dieter Güsgen, Leiter des Kaarster Kulturamtes, ist die Sache klar: „Kaarst ist die Kulturstadt im Rhein-Kreis Neuss .“ Das macht Güsgen vor allem an der Vielfalt des kulturellen Angebots fest: „Es ist die Summe aus Kunst, Kultur, Brauchtum und zahlreichen Projekten, die Kaarst einzigartig macht“, sagt er. Zwar habe die Pandemie auch das Kulturprogramm der Stadt Kaarst beeinträchtigt, doch das Publikum sei treu und freue sich bereits auf die Höhepunkte im Kulturjahr 2022.

Alle Veranstaltungen werden bei entsprechender rechtlicher Grundlage unter besonderen Hygienebedingungen durchgeführt Für die Kulturveranstaltungen der Stadt Kaarst gilt bis auf weiteres die 2G-Regel, es dürfen also nur geimpfte oder genesene Zuschauer die Veranstaltungen besuchen. Im frisch sanierten Albert-Einstein-Forum mit moderner Belüftungsanlage geben sich 2022 erneut die Stars der Branche die Klinke in die Hand. TV-Größen wie Jürgen Becker, Herbert Knebel, Jürgen von der Lippe, Ingolf Lück, Ingo Appelt, Christian Ehring, Mirja Boes und Lisa Feller würden sich schon auf ihre Shows in Kaarst freuen, sagt Güsgen. Am Donnerstag beginnt das neue Kabarett-Jahr mit dem Auftritt der „Schlachtplatte“, die humoristisch auf das abgelaufene Jahr 2021 zurückblicken. Der Kölner Kabarettist Robert Griess scharrt jedes Jahr vier Kollegen um sich, um als Ensemble zum Jahresbeginn aufzutreten. Gemeinsam rechnen sie mit all dem Wahn- und Schwachsinn des vergangenen Jahres ab.