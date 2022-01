Junge Union in Kaarst : Christof Seget setzt auf Teamgeist

Christof Seget ist neuer Vorsitzender der Jungen Union, die mit rund 400 Mitgliedern eine der größten jugendpolitischen Organisationen im Rhein-Kreis Neuss ist. Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Seit dem 19. Dezember hat die Junge Union Kaarst einen neuen Vorsitzenden. Christof Seget hat das Amt übernommen und hat mit unserer Redaktion über seine Ziele gesprochen. Der 28-Jährige hat richtig „Bock“ auf die neue Aufgabe.

Christof Seget ist ein Teamplayer. Das merkt man dem neuen Vorsitzenden der Jungen Union (JU) nicht nur wegen seines weiteren Engagements als Fußball-Trainer der zweiten Mannschaft der SG Kaarst an. In seiner neuen Aufgabe als Vorsitzender der Jungen Union, zu dem er am 19. Dezember offiziell gewählt wurde, will er ebenfalls den Teamgedanken in den Vordergrund stellen. „Ich will keine One-Man-Show veranstalten, sondern sehe das als eine gemeinsame Aufgabe an“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mitglied in der Jungen Union ist der 28-Jährige seit 2014. Nach seinem Abitur begann er eine Ausbildung und arbeitet seit Dezember als Teamleiter für ein Neusser Autohaus. In den vergangenen beiden Jahren sei die Lust auf Politik immer weiter gestiegen. „Ich habe Bock, politisch etwas zu machen“, sagt Seget. Da sein Vorgänger Jens Borchers in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl des JU-Vorsitzenden antrat, schlug Segets große Stunde. „Ich will etwas für die Stadt Kaarst mitgestalten. Auch mit dem Hintergrund, dass die CDU keinen Bürgermeister mehr stellt. Wir wollen uns für 2025 wieder vernünftig aufstellen und das Bürgermeisteramt zurückerobern“, schlägt er forsche Töne an. Einen Kandidaten sieht er heute allerdings noch nicht, dafür hat die Partei noch genügend Zeit, jemanden zu finden, der gegen Amtsinhaberin Ursula Baum antritt. Diese hatte jüngst im Interview mit unserer Redaktion erklärt, noch einmal zur Wahl antreten zu wollen.

Info Jens Borchers macht als Stellvertreter weiter Name Christof Seget Alter 28 Ehrenamtliche Tätigkeiten Trainer bei der SG Kaarst, Beisitzer im Jungschützenvorstand der Sankt-Sebastianus-Bruderschaft Kaarst, Vorsitzender der JU. Vorgänger Jens Borchers, der als stellvertretender Vorsitzender weitermacht. Zweite Stellvertreterin ist Amelie Orlinski.

Die Zusammenarbeit zwischen CDU und Junger Union sei intensiv, sagt Seget, das habe er in den ersten beiden Wochen seiner Amtszeit bereits gemerkt. Es gab Gespräche mit dem Parteivorstand um Christian Horn und Guido Otterbein, in der kommenden Woche wird Seget an der Fraktionssitzung teilnehmen und den Vorsitzenden Ingo Kotzian kennenlernen. „Unsere Ideen und Anregungen werden gehört. Wir hatten auch Einfluss auf das Wahlprogramm im vergangenen Jahr. Die CDU hat unsere Vorstellungen mit eingebaut“, erklärt Seget. Der Blick der JU richtet sich hauptsächlich auf die Zeit nach Corona. Dann will die Jugendorganisation der CDU die Karnevalsparty im Einstein-Forum oder das Grillfest wieder aufleben lassen. „Wir wollen in der Stadt Präsenz zeigen, sobald es Corona wieder zulässt“, erklärt Seget.

Eines seiner Ziele ist es, junge Menschen in Kaarst wieder für Politik zu begeistern. In den sozialen Medien sieht er dabei eine große Chance, auch wenn die CDU seiner Meinung nach nicht ausreichend über diese Medien Wahlkampf betrieben hat. „Wir müssen verstärkt über die sozialen Medien gehen, das ist heute der Informationsfluss. Da müssen wir dran arbeiten und unser Augenmerk drauf legen“, so Seget. Zudem ist der Jungen Union die Bildungsvielfalt und die Generationsgerechtigkeit zwischen Alt und Jung wichtig. „Das ist eine große Stärke der CDU mit Theo Thissen als Vorsitzendem der Senioren Union. Da ist ein ständiger Austausch da.“ Und als Fußballer will sich Seget dafür einsetzen, dass der Sportstättenbedarf für die Vereine erfüllt wird.