Mittel im Kaarster Haushalt eingestellt : Boule-Bahn am Lilienweg geplant

Kaarst Auf Antrag der CDU soll am Spielplatz Lilienweg eine Boule-Bahn entstehen. Durch sie soll dem gesamten Quartier im Blumenviertel eine zeitgemäße Aufenthaltsqualität verliehen werden.

Die Mittel in Höhe von 5000 Euro sind im Haushalt für 2022 eingeplant, nun muss die Maßnahme nur noch umgesetzt werden: Auf dem Spielplatz am Lilienweg im Kaarster Blumenviertel soll noch in diesem Jahr eine Boule-Bahn errichtet werden. Diesen Antrag hat die CDU gestellt und durchgebracht. Ratsherr Johannes Küppers, der bei der Kommunalwahl im Wahlbezirk 009 das Direktmandat holte, wurde von mehreren Anwohnern darauf angesprochen, die sich eine Boule-Bahn im Blumenviertel wünschen würden. Und der Landwirt hält die Investition an dieser Stelle auch für sinnvoll. „Wir machen ganz viel für unsere Kinder und Jugendlichen, da müssen auch mal 5000 Euro für die älteren Menschen drin sein“, erklärt Küppers. Über die Kritik der anderen Fraktionen an den geplanten Ausgaben für dieses Projekt habe er sich geärgert.