Nachwuchspolitiker in Kaarst Jugendparlament kritisiert Ampelschaltung

Das Jugendparlament soll junge, politisch interessierte Leute an die Realität heranführen. Was jetzt auffiel: Die 12- bis 16-Jährigen gehen durchaus überlegt vor, vermeiden es, unnötig Geld auszugeben. So sprachen sie sich dagegen aus, in ein Jugend-App zu investieren. Sie bekämen dafür zwar 9000 Euro im ersten Jahr zur Verfügung gestellt, in den Folgejahren müssten die Mittel aber selber aufgebracht werden. Die Argumente gegen die App: Jugendliche kommunizierten über Kanäle wie Instagram. In der Januar-Sitzung war kritisiert worden, dass am Bruchweg in Holzbüttgen ein Spielgerät für Kleinkinder fehlt. Jetzt gaben Mitglieder des Jugendparlaments zu verstehen, dass dieser Bedarf doch nicht besteht.