Zuschuss für Stadt Kaarst 164.800 Euro Unterstützung für Menschen in sozialen Notlagen

Simon Rock, Landtagsabgeordneter der Grünen, in dessen Wahlkreis auch die Stadt Kaarst gehört, erklärt: „Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in unserem Land auch eine soziale Krise ausgelöst. Steigende Energie- und Lebensmittelkosten belasten von Armut betroffene Menschen besonders. Auch die vielfältige soziale Infrastruktur wie Beratungsstellen, Sozialkaufhäuser oder Wärme-/Kältebusse leidet unter den gestiegenen Kosten und damit verbundenen eingeschränkten Angeboten. Nur ein starkes soziales Netz trägt uns durch diese unsichere Zeit, das Land NRW leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“ Die Kommunen können die finanziellen Mittel in eigener Zuständigkeit verwenden, heißt es weiter.