Höhere Energiepreise Stadt widerspricht Befürchtungen um Aus der Kindertagespflege

Die Stadt Kaarst weist die Befürchtungen entschieden zurück. „Die steigenden Energiekosten sind für die Tagespflegepersonen ebenso wie für andere Berufsgruppen eine Herausforderung in der Kalkulation der Betriebskosten. Die Befürchtungen der FWG-Fraktion, dadurch könnte die Zahl der Betreuungsplätze in der Kindertagespflege deutlich sinken, teilt die Stadt auch durch den dauerhaften Kontakt mit den Tagespflegepersonen ausdrücklich nicht“, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. Am 17. November 2022 hatte der Jugendhilfeausschuss auf Antrag von CDU und Bündnis90/Die Grünen beschlossen, dass alle in Kaarst tätigen Kindertagespflegepersonen einen Energiekostenzuschuss in Höhe von maximal 150 Euro für den Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2023 erhalten. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag und unter der Bedingung, dass die erhöhten Kosten nachgewiesen werden. „Die Auszahlung des Energiekostenzuschusses erfolgt aus städtischen Haushaltsmitteln und geht über den bundesweiten Zuschuss hinaus. Die Mittel wurden zusätzlich im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt“, teilt die Stadt weiter mit. Die Auszahlung an die Kindertagespflegepersonen könne jedoch erst nach Rechtskraft des Haushalts 2023 erfolgen.