Kinderfußball „Spielformen lösen nicht das Problem“

Rolf Mauritz ist und bleibt in seinem Element. Gerade erst war der inzwischen 73-jährige A-Lizenz-Trainer aus Issum wieder unterwegs, um seiner Mission nachzugehen. Bei einer Weiterbildung der Trainer des Fußball-Kreises Rhein-Erft (Verband Mittelrhein) referierte er an der Sporthochschule Köln zum Thema „Kinderfußball – Der richtige Kick-Off“. So auch der Titel seines Buches, in dem er sich seinem sportlichen Lebensthema widmet.