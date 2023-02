Programm im Kaarster Einstein-Forum Das erwartet Kabarett-Fans in den nächsten Wochen

Einen Tag später wird es musikalisch: Die Band Nightfever tourt gerade in Europa durch mittelgroße und große Hallen. Fast alle sind ausverkauft. Jetzt stehen sie wieder live auf der Kaarster Bühne. Mit „The very Best of the Bee Gees“ gelten sie als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee GeeTribute-Shows weltweit. Am 3. März (Freitag, 20 Uhr) folgt die Stones-Tribute-Band des Frontmann und Sängers Frank „Elwood“ Henkes von der ehemaligen Blues- Brothers-Revival-Band. Christoph Brüske ist am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr zu Besuch und gibt eine kabarettistische Antwort in Form seines neuen Soloprogrammes: Sie lautet „Tanz auf dem Vulkan“. Denn kein brenzliges Thema ist vor der flinken Zunge des sympathischen Stand-Up-Entertainers sicher. Am Sonntag, 5. März (19 Uhr) kommt Martin Zingsheim mit seinem Programm „Normal ist das nicht“.