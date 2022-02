Vorstand nun komplett : Kaarster Grüne wählen Nina Lennhof erneut zur Sprecherin

Kaarst Die Kaarster Grünen haben die Nachwahl des Vorstandes durchgeführt, nachdem Katharina Voller ihr Amt als Parteisprecherin aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte.

„Ich freue mich sehr, dieses Amt wieder übernehmen zu dürfen. Bei uns Grünen ist es nicht üblich, Fraktions- und Parteivorsitz in Personalunion zu besetzen. Daher wurden letztes Jahr Nachfolgerinnen für Christian Gaumitz und mich gewählt“, sagt Lennhof: „Jetzt, wo ich im Herbst meine Prioritäten in der Fraktion anders gesetzt habe, konnte ich anbieten, die frei gewordene Stelle wieder zu füllen.“

Katrin Lukowitz blickt derweil nach vorne: „Es steht eine wichtige Landtagswahl in unserem bevölkerungsreichsten Bundesland an. Ich freue mich darauf mit Nina, unserem Kaarster Landtagskandidaten Simon Rock und unseren engagierten Mitgliedern zusammen dafür zu sorgen, dass an den Grünen bei der Regierungsbildung in NRW kein Weg vorbei geht.“