50 Interessierte im Einstein-Forum zugelassen : Stadt informiert Bürger über Teilkonzept Radverkehr

Kaarst In einer Bürgerversammlung informiert die Stadt Kaarst am 22. Februar ab 18 Uhr über das Teilkonzept Radverkehr des Mobilitätskonzeptes.

Stadt und Politik erarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro „Runge IVP“ ein ganzheitliche Mobilitätskonzept. Der Teilbereich zur Verbesserung des Radverkehrs ist final abgestimmt. Über das Ergebnis und die Unterschiede zum Radentscheid einer Bürgerinitiative informiert die Stadt am Dienstag, 22. Februar, ab 18 Uhr im Albert-Einstein-Forum. Dabei werden auch die einzelnen Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs vorgestellt.

Die Teilnehmerzahl vor Ort ist aufgrund der Pandemielage auf 50 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist ab sofort über termine.kaarst.de möglich. Dort finden Interessierte den Button „Informationsveranstaltungen“ und können sich von dort bis zur Eingabe ihrer Daten weiterklicken. Die erfolgreiche Buchung wird per Mail bestätigt. Sobald alle 50 Plätze vergeben sind, ist eine Terminbuchung nicht mehr möglich. Die Veranstaltung wird auch über den städtischen Youtube-Kanal, auf der Facebook-Seite der Stadt und auf der städtischen Webseite per Livestream übertragen. Im ersten Teil der Veranstaltung wird Verkehrsplaner Hans-Rainer Runge in seiner Präsentation über die geplanten Maßnahmen zur Verbesserungen des Radverkehrs informieren und die ganzheitliche Idee des Mobilitätskonzeptes am Beispiel Fahrrad vorstellen. Bürger können vorab ihre Fragen zum Mobilitätskonzept, dem künftigen Radverkehr in der Stadt und auch zum Bürgerentscheid per Mail bis zum 16. Februar unter fragen.bürgerentscheid@kaarst.de einreichen. Fragen, die nach diesem Zeitpunkt oder während des Streams eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden. Im Anschluss wird es eine Fragerunde mit den anwesenden Zuschauern geben.