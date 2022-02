Kabarett in Kaarst : Lachen mit Lisa Feller gegen den Corona-Blues

Kaarst 240 Zuschauer sind in Zeiten der Pandemie schon eine beachtliche Zahl. Lisa Feller war es, die am Sonntag viele Menschen ins Albert-Einstein-Forum lockte.

Die Pandemie spielt in dem Programm „Ich komm‘ jetzt öfter“ zwar auch eine Rolle, aber es gibt zum Glück noch mehr Alltagsgeschichten, die die genaue Beobachterin in Sketche verwandelt.

Auch in ihrem aktuellen Programm kokettiert alleinerziehende Blondine mit den Problemen der Partnersuche. Offenbar nicht in ihr Beuteschema fallen Männer, wie sie ihr im Schwimmbad aufgefallen sind, genauer gesagt im Arschbomben-Hotspot unterhalb des Drei-Meter-Turms. Die von markiger Männlichkeit Testosteron Geräuschkulisse erinnert sie an den Affenfelsen von Gibraltar. Ob es mit dem Single-Status zu tun hat? Fest steht, dass Lisa Feller auch gerne Schlüpfriges wie diesen Witz erzählt: „Schreit dein Mann auch immer so laut, wenn er kommt? Nein, er hat einen Schlüssel!“