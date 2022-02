Kabarett in Kaarst : Simon Pearce spielt mit Vorurteilen

Kaarst Der deutsch-nigerianische Kabarettist brachte das Publikum mit seiner ironischen Art zum Lachen. Vor dem Auftritt durften Schüler dem Comedian und Schauspieler Fragen stellen.

Es sollte viel zu lachen geben, aber eines war dann doch enttäuschend: Ohne die rund zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler, die sich das Programm „Allein unter Schwarzen“ anschauten, wäre die Zahl der Zuschauer zweistellig geblieben. Dabei hatte der Deutsch-Nigerianer im Gespräch mit den Jugendlichen verraten, dass er lieber vor großem Publikum auftritt. Unterscheidet sich der Humor der Deutschen je nach Region, lautete eine der vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler. Simon Pearce“s Antwort: „Größere Unterschiede gibt es eher zwischen dem ländlichen und dem urbanen Raum.“ Er räumte ein dass die Norddeutschen schon reservierter sind und in der Schweiz werde nicht so laut gelacht. Die Unterschiede seien aber marginal. Ob das Abitur in Bayern doch mehr wert ist als in Nordrhein-Westfalen? Möglicherweise hat Pearce, der in Bayern aufwuchs, sich diese Frage gestellt, nachdem er erfahren musste, dass weder Schiller“s „Räuber“ noch Loriot den jungen Leuten ein Begriff war.