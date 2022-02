Schwarz-Grüne Koalition in Kaarst : Sinnvolle Einführung von Tempo 30 innerorts gefordert

Schwarz-Grüne Koalition in Kaarst

Kaarst Die schwarz-grüne Koalition will der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beitreten. Einen entsprechenden Antrag haben CDU und Grüne auf die Tagesordnung des Stadtrates im April setzen lassen.

Die Initiative wird von der Agora Verkehrswende mit Beteiligung des Deutschen Städtetages organisiert. Der Rat solle die Erklärung des Positionspapiers des Deutschen Städtetages vom 6. Juli 2021 „ausdrücklich unterstützen“, heißt es in dem Antrag von Schwarz-Grün. Die Städte, die die Erklärung bereits unterzeichnet haben, bekennen sich zur Notwendigkeit der Mobilitäts- und Verkehrswende und zum Tempo 30 als integralem Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes. Zugleich fordern die teilnehmenden Städte den Bund dazu auf, rechtliche Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es selbst für notwendig halten. Die Koaltion betont in dem Antrag ausdrücklich, dass Tempo 30 eine Maßnahme „für die Städte und Gemeinden und die Menschen, die dort wohnen ist“. Es sei keine Maßnahme, die sich gegen den die Autofahrer richtet. „Das Ziel ist eine höhere Lebensqualität in den Städten“, heißt es.