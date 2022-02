Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : 10.696 Corona-Fälle aktuell im Kreis nachgewiesen

Rhein-Kreis Von den aktuell 10.696 Menschen, die derzeit im Rhein-Kreis Neuss nachweislich mit Corona infiziert sind, gehören 3544 der Gruppe der unter 20-Jährigen an.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 10.696 Menschen (Vortag: 10.519) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit sind unverändert 449 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. Das teilt der Rhein-Kreis mit.

Zahlen Der Aufenthaltsort der derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen verteilt sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Rhein-Kreis: Neuss 3960 (Vortag: 3939), Dormagen 1372 (1334), Grevenbroich 1521 (1506), Meerbusch 1208 (1170), Kaarst 990 (952), Korschenbroich 685 (676), Jüchen 548 (552) und Rommerskirchen 293 (284). Erfasst sind in diesen Zahlen alle nachweislich mit Corona infizierten Menschen im Rhein-Kreis Neuss, die sich derzeit an ihrem Wohnort aufhalten. Von den aktuell 10.696 nachweislich Infizierten gehören 3544 der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss insgesamt 56.828 (56.014) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.