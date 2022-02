Ausstellung „Entlockt“ in der Galerie Splettstößer : Harmonie zwischen Fotografie und Kunst

Anja Maria Strauss und Udo Wendel stellen ihre Werke bei der Ausstellung „Entlockt“ in der Galerie Splettstößer aus. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Anja Maria Strauss und Udo Wendel zeigen in der Galerie Splettstößer ihre Objekte und Fotografien. Die Ausstellung „Entlockt“ ist noch bis zum 19. März zu sehen.

Die Objekte von Anja Maria Strauss und die Fotografien von Udo Wendel, die bei der Ausstellung „Entlockt“ (bis 19. März) in der Galerie Splettstößer (Rathausstraße 3) zu sehen sind, harmonieren bestens miteinander. Die 48-jährige Anna Maria Strauss arbeitet eng mit der Natur zusammen, nutzt das, was sonst kaum Beachtung findet.

Ein „Hauptdarsteller“ ist in dieser Ausstellung der Farn. Eine Wandinstallation in XXL ruft zunächst eine gewisse Irritation hervor: Ist das Draht, das sich so widerborstig gibt, sich zu einer Spiralform zusammenzieht? Dieses Exponat ist ein Zeichen dafür, dass Anja Maria Strauss sich auf den Weg gemacht hat, Objekte zu schaffen, die zugleich auch einen gewissen Bildcharakter haben und deshalb nicht irgendwo im Raum, sondern an der Wand platziert werden können.

Ein Ahornflügel ist allein betrachtet eine völlig unspektakuläre Sache. Strauss zeigt ihn in einer großen Gruppe, schafft ihm einen Platz auf einem Sockel. Das Unspektakuläre erinnert so an einen Schwarm von Insekten. Am Graspedia hat die Künstlerin die roten, samtartigen Köpfe begeistert. Die Stiele der getrockneten Pflanzen sind bemalt: So wirken sie wie Kupferdraht. Einige kleine Garben sind mit goldenem Band zusammengebunden – diese Arbeiten erinnern daran, dass die Künstlerin einst in Japan Vorträge über Natur und Kunst gehalten hat. Bei einer Wandinstallation zieht sie sämtliche Register: Die mit Drähten verbundenen Blätter des Silberblatts, auch „Judas-Pfennig“ genannt, hat sie in einer Kreisform vor einem runden Spiegel gesteckt.