Startschuss für neues Kulturforum : Künstler-Auflauf auf dem Tuppenhof

Vorst Bei der Veranstaltung „Startrampe“ haben sich Künstler aus allen Richtungen versammelt. In der Scheune des Tuppenhofs wurde unter anderem Musik gemacht und Bilder präsentiert.

Kaarster Kulturschaffende haben sich zusammengetan: Um auch in schweren Zeiten wie jetzt gerade nicht in Vergessenheit zu geraten, ist unter www.kulturforum-kaarst.de eine Übersicht über eine Fülle von Kulturschaffenden der unterschiedlichsten Genres zusammengestellt worden. Im Rahmen der „Startrampe“ waren etliche Künstler am Samstagabend auf der Internetseite zu sehen. Für ihre Auftritte regnete es Herzen als Zeichen der Zustimmung und als Ersatz für den bei Liveauftritten üblichen Applaus. Über 120 kulturell Interessierte hatten sich eingeloggt. Die Veranstalter waren mit dieser Resonanz zufrieden.