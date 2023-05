Reitanlage in Kaarst Gesellschaft Carolus wirbt auf „Gut Mankartzhof“ für neue Mitglieder

Im Zuge der Modernisierung hatten die Eheleute Hebmüller immer wieder historische Funde gemacht und diese dann bestmöglich in die modernisierten Gebäudlichkeiten integriert. So wurde in den letzten gut 30 Jahren mit viel Liebe zum Detail ein wahres Kleinod geschaffen. Heute ist die Reitanlage „Gut Mankartzhof“ mit 20 Boxen ausgestattet, die jeweils eine Größe von rund 14 Quadratmetern haben. Sowohl eine Reithalle wie auch ein Sandreitplatz direkt auf dem Hofgelände bieten für Reitschüler optimale Möglichkeiten. Reitunterricht wird dabei von Nicole Hebmüller gegeben und individuell auf die jeweiligen Fähigkeiten angepasst. „Wir haben uns sehr über die Gastfreundschaft der Familie Hebmüller und die vielen interessanten Informationen und Eindrücke gefreut“, erklärt der Carolus-Vorsitzende Lars Christoph. „Dass gleich drei Gäste an dem Abend spontan ihren Beitritt zur Gesellschaft Carolus erklärt haben, unterstreicht, dass sowohl der Besuch selber wie auch der gesellige Ausklang bei Grillwürstchen und kühlen Getränken großen Anklang gefunden haben“, freut sich Christoph.