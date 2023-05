Blumen statt Geschenke in Kaarst Königshaus sammelt für Kinderhospiz

Otto Schmitz hat den Anfang gemacht, mittlerweile ist aus dem Verzicht von Blumen und Geschenken des Kaarster Königshauses eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Von 1995 bis heute sind nach Angaben von Brudermeister Claus Schiffer mehr als 165.000 Euro für soziale Zwecke zusammengekommen. Auch der amtierende Schützenkönig Stefan Stamm und seine Königin Michaela verzichten auf Geschenke zu ihrer Krönung am Montagabend und entschied sich dafür, an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf zu spenden.