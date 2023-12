Lichterfahrt in Rheindahlen Landwirte bringen leuchtende Trecker und klare Botschaften mit

Rund 60 Landwirte haben mit ihren Fahrzeugen an einer stimmungsvollen Lichterfahrt durch Rheindahlen teilgenommen. Die Traktoren waren über und über behangen mit Lichterketten, geschmückt mit echten Weihnachtsbäumen, mit Stofftieren, aufblasbaren Weihnachtsmännern und funkelnden Sternen. So wollten die Bauern Licht in „dunkle Zeiten“ bringen und dabei gleichzeitig auf die aktuellen Sorgen und Nöte ihres Berufsstands aufmerksam machen. Rund drei Stunden war der blinkende Konvoi, der als Demonstration angemeldet war, unterwegs.