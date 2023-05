Verein „Ukraineaid“ Transporter bringt Röntgengerät von Kaarst an die Front

Taras Alexander Sosedko macht sich am Mittwoch, 24. Mai, mit einem Transporter auf den Weg von Kaarst in die Ukraine. Geladen hat er dann Hilfsgüter: Lebensmittel, Konserven, Tee und Kaffee. Und ein Röntgengerät, das von einem Arzt aus Dülmen gespendet wurde. „Wir bringen das Röntgengerät erst einmal nach Saporischschja, dort wird es der ukrainischen Armee übergeben und in ein Feldhospital an der zweiten Frontlinie gebracht“, sagt er. Sosedko ist im Auftrag des Vereins „Ukraineaid“ unterwegs, der sich am 4. März in Berlin gegründet hat. Seinen Sitz hat der Verein allerdings in Kaarst. Dort wohnt Sosedko, der als Kind nach Deutschland kam, hier zur Schule ging und jetzt studiert.