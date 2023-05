Berufsorientierungsmarkt an Martinusschule Förderschülern werden Zukunftsperspektiven aufgezeigt

Arbeits- und perspektivlos, ein Leben als Hartz IV-Empfänger: Das alles ist kein zwingendes Schicksal für alle, die eine Förderschule besuchen, es geht nämlich auch anders. Wie, das wurde am Dienstag unter anderem am Infostand der Malteser deutlich. Pflegefachassistenz heißt das Zauberwort für eine berufliche Perspektive, die besser ist als allgemein bekannt. Ilka Stichelbach und Patrick Murawski warben für eine einjährige Ausbildung und nannten konkrete Zahlen: Die Ausbildung umfasst 800 Stunden Theorie und 860 Stunden Praxis in einem Seniorenheim. Während der Ausbildung werden 1114 Euro brutto bezahlt, das ist in etwa so viel der doppelte Sozialhilfesatz. Wer das Jahr erfolgreich durchläuft, kann sich auf 2473 Euro brutto pro Monat freuen. Und wer aufsteigen möchte, kann sich anschließend zur Pflegekraft ausbilden lassen.