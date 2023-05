Raub in Kaarst Seniorin die Kette vom Hals gerissen

Noch auf dem Gelände wurde sie von einem fremden Mann angesprochen, welcher sich am Rand des Hofes befand. Dieser hielt ihr eine Visitenkarte hin, welche sie an sich nahm. Als die Seniorin sich nach vorne beugte, um die Karte besser lesen zu können, griff der unbekannte Mann in ihre Richtung und riss mit Gewalt eine Kette von ihrem Hals.