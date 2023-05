65 Jahre Ehe Eiserne Hochzeit bei Annemarie und Fritz George

Annemarie und Fritz George können am Montag, 22. Mai beim Fest der Eisernen Hochzeit auf 65 Jahre Ehe zurückblicken. „Wir sind dankbar, dass wir das erleben dürfen“, sagen sie. Das sehr agile Jubelpaar – Annemarie zählt 86, Fritz 88 Jahre – erzählt lebhaft aus dem gemeinsamen langen Leben. Fritz wurde in Düsseldorf geboren und wuchs dorta auf, bis er nach Kaarst kam und ein Haus baute: Dort leben sie heute noch. Der Maschinenbautechniker arbeitete unter anderem 32 Jahre lang bei Pierburg in Neuss.