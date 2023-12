Vorfall am Wochenende in Kaarst Schmierereien an Hubertuskapelle weitgehend beseitigt

In beiden Fällen wurde Strafanzeige gestellt, nach Angaben der Polizei ermittelt der Staatsschutz. Bürgermeisterin Ursula Baum reagierte bereits am Montag empört auf den Vorfall. „Diese Schriftzüge und Zeichen sind Ausdruck eines kaputten Weltbildes und schüren Vorbehalte gegen Muslime in unserer Stadtgesellschaft. Die Stadt Kaarst wird ihre Werte immer öffentlich verteidigen - dazu zählt auch der Schutz aller Glaubensgemeinschaften, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Ich verurteile diese beiden Taten scharf und hoffe sehr, dass die Behörden den oder die Täter ermitteln können“, so die Bürgermeisterin.