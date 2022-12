Pfadfinder Kaarst Das Friedenslicht brennt im Rathaus

Das Friedenslicht wird jedes Jahr am dritten Adventswochenende in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und danach von Kerze zu Kerze, von Laterne zu Laterne als Zeichen des Friedens über die ganze Welt übergeben – und so brennt es nun auch wieder im Foyer des Kaarster Rathauses.